Пленный солдат ВСУ заявил, что военным стыдно ходить в форме по улицам Киева Фото: REUTERS

Военнослужащим Вооруженных сил Украины стыдно появляться в военной форме на улицах Киева, поскольку жители города могут принять за сотрудников военного комиссариата, заявил пленный украинский солдат.

В беседе с РИА Новости боец ВСУ рассказал, что в столице Украины военнослужащие ходят исключительно в гражданской одежде. По словам солдата, он боялся, что «кто-то огреет бутылкой», подумав, что он несет повестку в военкомат. Как объяснил военнопленный, бойцам стыдно носить форму в Киеве из-за служащих военкоматов, которые устанавливают определенную плату за различные услуги, гарантируя отсрочку от службы.

Напомним, Министерство обороны Украины расширило перечень категорий граждан, подлежащих мобилизации в ряды Вооруженных сил. В соответствующем приказе уточняется, что годными к службе теперь признаются все украинцы со «спорными» статьями, которыми в ведомстве считают ограничение годности из-за наличия вирусных гепатитов, бессимптомного ВИЧ, легкого кратковременного болезненного проявления расстройств психики и эпизодических и пароксизмальных расстройств.

Итоговое решение по данным категориям призывников будет принимать военно-врачебная комиссия, а мобилизованных будут отправлять на конкретные военные специальности.