Бразилия впервые с 1999 года купила у России уран, заплатив 72 млн долларов Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Бразилия в этом году купила у России партию природного и обогащенного урана, что произошло впервые с 1999 года. Стоимость партии урана составила 72 млн долларов.

Как передает РИА Новости со ссылкой на сведения бразильской статслужбы, Бразилия закупила у России 27,1 тонны топлива с обогащением по урану-235, стоимость которого составила 18,9 млн долларов. Также страна приобрела 26,9 тонны природного урана на общую сумму 52,7 млн долларов, а это произошло впервые по меньшей мере с 1998 года, более ранние данные просто отсутствуют.

В 2022 году Бразилия импортировала природный уран из Великобритании (23,5 млн долларов), Казахстана (17,3 млн долларов) и Канады (4,6 млн долларов), а обогащенный - из Великобритании (13,7 млн долларов), ФРГ (1,1 млн долларов), Швеции (893 тысячи долларов) и США (5 тысяч долларов).

В текущем году, кроме России, Бразилия закупила уран только у США, но обедненный - на 2,2 тысячи долларов.

Напомним, за первое полугодие США закупило у России 416 тонн урана, что в 2,2 раза превышает показатели за аналогичный период прошлого года, а также стало также максимальным уровнем с 2005 года. Вашингтон заплатил 696,5 млн долларов.