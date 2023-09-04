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НовостиПолитика4 сентября 2023 5:28

Командир Калуга: войска РФ контролируют Берховское водохранилище под Соледаром

Российские войска не дают ВСУ подобраться к дамбе
Дарья ЧИПУРНАЯ
Боец рассказал о полном контроле Берховского водохранилища войсками РФ

Боец рассказал о полном контроле Берховского водохранилища войсками РФ

Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Российские войска взяли под контроль район Берховского водохранилища под Соледаром в ДНР. Об этом сообщил командир с позывным "Калуга" 200-й отдельно гвардейской мотострелковой бригады Северного флота из группировки войск "Южный".

Боец сообщил РИА Новости, что российские войска полностью контролируют водохранилище, к которому у противника минимальные шансы подобраться. Все подступы к дамбе просматриваются разведчиками, а артиллерия находится в боевой готовности.

"В данный момент там находится противник, здесь находятся наши силы, уже, наверное, месяц противник не предпринимает никаких действий", - сказал командир бригады. По его словам, ВСУ пытаются обстреливать российские позиции из минометов и переданными американцами кассетными боеприпасами.

Ранее KP.RU писал о том, что российские мотострелки ликвидировали два блиндажа ВСУ на расстоянии примерно 200 метров от позиций РФ.