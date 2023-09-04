Эрдоган на переговорах с Путиным может предложить свое посредничество по Украине Фото: REUTERS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в понедельник, 4 сентября, в Сочи сообщит о готовности Анкары стать посредником по урегулированию украинского конфликта. Об этом пишет газета Milliyet, ссылаясь на источники.

«Эрдоган подчеркнет важность установления прочного мира и стабильности в регионе и заявит, что готов взять на себя роль посредника и оказать всяческую поддержку, включая организацию прямых переговоров, для обеспечения прочного мира», - сказано в материале.

Кроме того, как отмечается, в кулуарах перед встречей российского и турецкого президентов «есть надежда на возвращение России к "зерновой сделке"».

Напомним, Путин и Эрдоган встретятся в Сочи в понедельник, 4 сентября. Как писал сайт KP.RU, ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров в ходе встречи со своим турецким коллегой Хаканом Фиданом, предложил ему заранее детально разобрать вопросы, которые намечены на грядущую встречу глав двух государств.