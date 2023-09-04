ФСБ сообщила о задержании сообщника украинских диверсантов в Запорожской области

ФСБ задержала сообщника украинского режима Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Запорожской области задержан сообщник Вооруженных сил Украины (ВСУ), который по заданию ГУР Министерства обороны Украины изготавливал для диверсионно-террористической группы взрывные устройства. О этом сообщает ФСБ.

ФСБ совместно с МВД задержали гражданина Украины 1968 года рождения, который проживает в Херсонской области. При нем было обнаружено 5 кг взрывчатых веществ, 17 электродетонаторов, три взрывателя замедленного действия и другие компоненты.

В ФСБ установили, что пойманный гражданин передал несколько взрывчаток пособникам украинского режима. Эти самодельные устройства использовались при совершении террористических актов в отношении администрации и полиции Запорожской обрасти. В отношении задержанного заведено дело по статье УК РФ "приготовление к террористическому акту".

Остальные участники преступной группировки были задержаны, в их отношении возбуждено уголовное дело по статье "теракт".

Ранее KP.RU писал, что ФСБ пресекла в Брянской области серию терактов украинской диверсионной группы.