ФСБ пресекла серию терактов украинской диверсионной группы в Брянской области Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

В Брянской области пресечена деятельность украинской диверсионной группы, которая планировала устроить в России серию терактов. Об этом в четверг, 31 августа, проинформировала Федеральная служба безопасности (ФСБ) РФ.

«ФСБ во взаимодействии с Росгвардией и МВД 30 августа на территории России пресечена деятельность украинской диверсионно-террористической группы», — сказано в заявлении ведомства.

Уточняется, что группа состояла из кадровых сотрудников Службы безопасности Украины, военных Главного управления разведки и Службы специальных операций Минобороны республики.

Все они планировали совершить серию терактов на объектах военной и энергетической инфраструктуры РФ.

В ходе операции, которая проходила в Навельском районе, двое диверсантов были убиты, еще пятеро задержаны, из них трое были ранены.

Отмечается, что у боевиков при задержании были обнаружены американские автоматы, мощные взрывные устройства, внушительное число гранат и патронов образца НАТО.

Ранее сотрудники ФСБ России задержали в Мелитополе диверсантов Службы безопасности Украины. Они совершили покушения на руководителей госструктур, а также планировали устроить взрыв на железной дороге в Запорожской области.

Сайт KP.RU писал о предотвращении попытки диверсий на объектах ядерной энергетики в России, которые готовили украинские спецслужбы. Силовики задержали двоих граждан Украины, еще один человек был объявлен в розыск.

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