Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Россия
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаКоронавирусСпортКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Россия
Москва
+18°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
НовостиВ мире4 сентября 2023 7:31

Американец нашел забытый лотерейный билет и выиграл 100 тысяч долларов

UPI: житель США случайно нашел лотерейный билет и выиграл 100 тысяч долларов
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Американец нашел забытый лотерейный билет и выиграл 100 тысяч долларов

Американец нашел забытый лотерейный билет и выиграл 100 тысяч долларов

Фото: REUTERS

Житель штата Вирджиния в США Дуглас Герберт во время уборки обнаружил давно забытый лотерейный билет и выиграл 100 тысяч долларов. Об этом рассказал UPI.

Мужчина из Ричмонда сообщил, что намеревался навести порядок в пикапе, но, когда собирал мусор, случайно обнаружил несколько старых билетов лотереи Powerball, которая проходит в 45 штатах США. Американец решил проверить их и выяснил, что один из билетов стал выигрышным.

«Потребуется время, чтобы полностью осознать все это», - рассказал победитель.

Уточняется, что билет, на котором совпали четыре номера из выпавших в лотереи, предназначался для розыгрыша, который прошел 14 июня 2023 года.

Напомним, в июле этого года стало известно, что один из участников упомянутой лотереи Powerball выиграл более миллиарда долларов. Этот выигрыш стал третьим по величине за всю историю существования данной лотереи.