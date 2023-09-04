Американец нашел забытый лотерейный билет и выиграл 100 тысяч долларов Фото: REUTERS

Житель штата Вирджиния в США Дуглас Герберт во время уборки обнаружил давно забытый лотерейный билет и выиграл 100 тысяч долларов. Об этом рассказал UPI.

Мужчина из Ричмонда сообщил, что намеревался навести порядок в пикапе, но, когда собирал мусор, случайно обнаружил несколько старых билетов лотереи Powerball, которая проходит в 45 штатах США. Американец решил проверить их и выяснил, что один из билетов стал выигрышным.

«Потребуется время, чтобы полностью осознать все это», - рассказал победитель.

Уточняется, что билет, на котором совпали четыре номера из выпавших в лотереи, предназначался для розыгрыша, который прошел 14 июня 2023 года.

Напомним, в июле этого года стало известно, что один из участников упомянутой лотереи Powerball выиграл более миллиарда долларов. Этот выигрыш стал третьим по величине за всю историю существования данной лотереи.