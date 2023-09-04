Российские войска уничтожили штурмовую группу ВСУ под Работино Фото: REUTERS

Российские войска уничтожили штурмовую группу украинской армии в составе 20 человек около села Работино Запорожской области. Об этом в понедельник, 4 сентября, заявил врио губернатора региона Евгений Балицкий, который отметил, что ситуация в данном районе «остается напряженной».

«Ночью снова были зафиксированы движения техники противника, а также выдвижение штурмовой группы до 20 человек. В результате стрелкового боя группа уничтожена в полном составе», - сказано в сообщении, опубликованном в Telegram-канале врио губернатора региона.

Напомним, на прошлой неделе, 25 августа, Балицкий рассказал об уничтожении другой штурмовой группы, отметив, что украинские подразделения идут в основном даже без поддержки артиллерии. По его словам, ВСУ «постоянными самоубийствами» стараются вымотать оборону российских войск, однако встречают такое сильное сопротивление.