Губернатор Богомаз: ВСУ обстреляли село Подывотье в Брянской области

Губернатор Богомаз: в брянском селе Подывотье после обстрела нарушено энергоснабжение Фото: REUTERS

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что украинские войска обстреляли село Подывотье в Севском районе. В результате удара ВСУ повреждена гражданская инфраструктура, люди не пострадали.

“Украинские террористы обстреляли село Подывотье Севского района. Пострадавших нет. В результате обстрела частично повреждено административное здание, хозпостройка, нарушено энергоснабжение. Оперативные и экстренные службы работают на месте”, — написал Богомаз в своем телеграм-канале.

Напомним, недавно украинские войска обстреляли поселок Климово в Брянской области из реактивных систем залпового огня, в результате чего погибли два мирных жителя и еще один был госпитализирован с осколочными ранениями.