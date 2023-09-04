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НовостиВ мире4 сентября 2023 9:20

Европейский комитет по развитию НАТО призвал Армению вступить в альянс

Глава комитета обратился к Николу Пашиняну
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Европейский комитет по развитию НАТО призвал Армению вступить в альянс

Европейский комитет по развитию НАТО призвал Армению вступить в альянс

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Председатель Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну, призвав республику вступить в Североатлантический альянс.

В своем посте в соцсети X (бывший Twitter) Фелингер отметил не только аккаунты главы армянского правительства, но и президента США Джо Байдена.

«Я призываю Армению вступить в НАТО, Никол Пашинян. Защитите Армению, президент США», - написал глава комитета.

Напомним, в минувшую пятницу, 1 сентября, армянское правительство направило в парламент Римский статут Международного уголовного суда (МУС) для дальнейшей ратификации. Ереван уверен, что это позволит вынести на рассмотрение вопрос о действиях военных Азербайджана, которые Армения считает военными преступлениями.