ФСБ задержала главу ячейки экстремистов, участвовавших в блокаде Крыма Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Федеральная служба безопасности (ФСБ) задержала в Херсонской области члена украинского националистического батальона, возглавлявшего экстремистскую ячейку, принимавшую участие в энергетической и водной блокаде Крыма. Об этом в понедельник, 4 сентября, заявили в пресс-службе УФСБ по Херсонской области.

«Задержан гражданин России, житель Геническа 1973 г. р., причастный к деятельности незаконного вооруженного формирования», - сказано в сообщении ведомства, где также отмечается, что задержанный возглавлял ячейку «Меджлис крымско-татарского народа»*.

Напомним, в понедельник, 4 августа, ФСБ заявила о задержании сообщника украинских диверсантов в Запорожской области. Как сообщалось, задержанный изготавливал для Вооруженных сил Украины (ВСУ) взрывные устройства.

*Объединение признано экстремистским деятельность на территории России запрещена.