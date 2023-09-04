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НовостиПолитика4 сентября 2023 9:42

Эрдоган прибыл в Сочи для переговоров с Путиным

Главной темой переговоров должна стать зерновая сделка
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган прибыл в Сочи в понедельник, 4 сентября, для проведения переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным. Об этом пишут турецкие издания.

Как передает турецкая газета Aksam, самолет турецкого лидера приземлился в 12:15 мск. Ранее источник в канцелярии президента Турции заявил, что переговоры Путина и Эрдогана начнутся в 13:00 мск, а главной темой будет зерновая сделка.

Напомним, газета Milliyet, ссылаясь на источники, заявила, что турецкий лидер в ходе переговоров с российским коллегой сообщит о готовности Турции стать посредником по урегулированию украинского конфликта.