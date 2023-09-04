Переговоры Путина и Эрдогана начались в Сочи 4 сентября Фото: REUTERS

4 сентября 2023 года стартовали переговоры между президентом России Владимиром Путиным, и президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом. Для этой встречи оба лидера прибыли в Сочи.

«Договорённость о нашей встрече была достигнута давно, в силу разных причин переносили. Слава Богу, что она сегодня состоится», - прокомментировал Путин встречу с Эрдоганом.

Российский лидер лично поздравил Эрдогана с победой на выборах 2023 года, упомянув об увеличении товарооборота между странами на 86%, будущий совместный газовый хаб и то, что Турция стала государством-членом ядерного клуба, во многом благодаря России.

Ранее KP.RU сообщил, что Путин прибыл на встречу с Эрдоганом в Сочи.

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