Путин лично поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров в Сочи в понедельник, 4 сентября, лично поздравил своего турецкого коллегу Реджеп Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах.

«Хочу еще при личной встрече поздравить с победой на выборах. Набранный при вашем участии темп развития отношений Турции и РФ сохранится. В прошлом году наш товарооборот увеличился на 86%, в первом полугодии тренд сохраняется», - заявил российский президент в начале переговоров.

Напомним, как сообщала газета Milliyet, ссылаясь на источники, турецкий лидер в ходе переговоров сообщит российскому коллеге о готовности Анкары стать посредником по урегулированию украинского конфликта.