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НовостиПолитика4 сентября 2023 10:24

Путин лично поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах

Российский лидер отметил увеличения товарооборота между странами
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Путин лично поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах

Путин лично поздравил Эрдогана с победой на президентских выборах

Фото: REUTERS

Российский лидер Владимир Путин в ходе переговоров в Сочи в понедельник, 4 сентября, лично поздравил своего турецкого коллегу Реджеп Тайипа Эрдогана с победой на президентских выборах.

«Хочу еще при личной встрече поздравить с победой на выборах. Набранный при вашем участии темп развития отношений Турции и РФ сохранится. В прошлом году наш товарооборот увеличился на 86%, в первом полугодии тренд сохраняется», - заявил российский президент в начале переговоров.

Напомним, как сообщала газета Milliyet, ссылаясь на источники, турецкий лидер в ходе переговоров сообщит российскому коллеге о готовности Анкары стать посредником по урегулированию украинского конфликта.