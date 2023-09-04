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НовостиПолитика4 сентября 2023 10:35

Эрдоган: весь мир устремил взгляд на зерновую сделку

Турецкий лидер отметил важность договора
Елизавета КУЗНЕЦОВА
Эрдоган: весь мир устремил взгляд на зерновую сделку

Эрдоган: весь мир устремил взгляд на зерновую сделку

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в ходе переговоров с российским коллегой Владимиром Путиным в Сочи в понедельник, 4 сентября, отметил важность зерновой сделки, заявив, что сейчас весь мир смотрит на этот договор.

«Весь мир устремил взгляд на зерновую сделку. Какой будет результат, все ожидают. Я считаю и верю, что после наших контактов миру мы дадим необходимый месседж», - заявил турецкий лидер.

Тем временем, российский президент заявил о готовности обсудить зерновую сделку на переговорах с турецким коллегой.

Напомним, ранее сообщалось, что именно зерновая сделка станет главной темой переговоров президентов России и Турции.