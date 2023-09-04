Путин: Россия одной из первых поддержала Турцию после землетрясений 2023 года Фото: kremlin.ru

Президент России Владимир Путин, на встрече с турецким лидером Реджепом Тайипом Эрдоганом в Сочи, 4 сентября 2023 года, напомнил ему о том, как Москва поддерживала народ Турции в тяжёлые времена, особенно после разрушительных землетрясений, потрясших страну в 2023 году.

«Россия одной из первых подставила плечо турецкому народу после разрушительных землетрясений», - сказал президент РФ.

Напомним, что в феврале 2023 года Турцию сотрясли мощнейшие подземные толчки, в результате которых были уничтожены тысячи зданий, а число погибших превысило 50 тыс. человек.

Ранее KP.RU сообщил, как сотрудники МЧС России помогали Турции справляться с последствиями землетрясений, спасали из-под многочисленных завалов женщин, детей и стариков, разбирали обломки рухнувших построек.