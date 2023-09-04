Диетолог Гоголева: осенью нужно есть морковь и репу для укрепления иммунитета
Фото: Олег РУКАВИЦЫН
У людей с хроническими заболеваниями с наступлением холодов падает иммунитет, и повышается риск заражения сезонными инфекциями. Врач эндокринолог, диетолог Сайыына Гоголева назвала продукты для укрепления организма в осеннее время.
Полезными считаются продукты, в которых содержится витамин А. Они снижают риск сердечно-сосудистых заболеваний. К таким продуктам относится тыква, приготовленная в любом виде, морковь тертая или на пару, запеченная репа.
Для укрепления костей и снижения уровня холестерина рекомендуется есть стейк из лосося на пару или гриле. А тем, у кого ослаблен иммунитет, надо употреблять фаршированные или тушёные перцы. Противовоспалительным эффектом обладает айва, тушеная с овощами.
Большое количество витамины Д находится в жареных и вареных грибах, именно они простимулируют синтез клеток иммунной системы, рассказывает Гоголева Life.
Итак, если регулярно употреблять перцы, тыкву, айву, рыбу, то организм наполнится энергией и защитная реакция перед заболеваниями укрепится.
Кстати, а вот чтобы добиться снижения холестерина, в первую очередь следует повысить употребление любых овощей. И лучше отдавать предпочтение тем, которые содержат меньше углеводов. в рацион необходимо ввести рыбу, орехи, использовать растительные масла вместо животного жира, пишет Газета.Ru.