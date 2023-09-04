Правящая партия Грузии начала процедуру импичмента президента Зурабишвили Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Партия «Грузинская мечта», которая является правящей в республике, в понедельник, 4 сентября, на заседании парламентского большинства планирует начать сбор голосов для подачи заявления в суд о запуске процедуры импичмента президента Саломе Зурабишвили. Об этом сообщил телеканал «Имеди».

«Правящая команда соберет необходимые 50 голосов депутатов сегодня на заседании парламентского большинства», - сказано в сообщении телеканала.

По данным СМИ, «Грузинская мечта» намерена инициировать процедуру импичмента в отношении Зурабишвили из-за ее несогласованных с правительством визитов за границу. По словам председателя парламента страны Шалвы Папуашвили, после того, как подписи будут собраны, партия намерена подать заявление в Конституционный суд.

Ранее глава «Грузинской мечты» Ираклий Кобахидзе заявлял, что правящая партия намерена запустить процедуру импичмента в отношении Зурабишвили после ее несогласованного визита в Евросоюз. По его словам, такое решение было принято в ходе заседания политического совета партии.