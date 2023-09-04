Российские войска отразили три атаки ВСУ на Донецком направлении

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Министерство обороны РФ в понедельник, 4 сентября, заявило, что за минувшие сутки Вооруженные силы (ВС) России на Донецком направлении отразили три атаки штурмовых групп украинских войск, которые потеряли до 285 военных.

«В ходе боев на данном направлении противник потерял до 285 украинских военнослужащих убитыми и ранеными, пять боевых бронированных машин, семь автомобилей, самоходные артиллерийские установки», - сказано в заявлении российского военного ведомства.

Напомним, днем ранее, 3 сентября, украинская армия потеряла на Донецком направлении две боевые бронированные машины, три автомобиля, а также артиллерийскую систему М777 производства США.