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НовостиВ мире4 сентября 2023 11:16

В Бундестаге назвали Шольца безответственным из-за нежелания передать Taurus Киеву

Депутат Бундестага заявила, что Шольц блокирует поставки ракет Taurus Украине
Дарья ЧИПУРНАЯ
Депутат Бундестага обвинила Олафа Шольца в блокировании поставок ракет Taurus ВСУ

Депутат Бундестага обвинила Олафа Шольца в блокировании поставок ракет Taurus ВСУ

Фото: REUTERS

Канцлер ФРГ Олаф Шольц блокирует поставки крылатых ракет дальнего действия Taurus Украине, что вызывает недовольство в правительстве. С резкой критикой в адрес канцлера выступила председатель комитета Бундестага по обороне Мари-Агнес Штрак-Циммерман из Свободной демократической партии, опубликовав соответствующий пост в соцсети X (ранее Twitter).

"Ради Бога, чего ждет канцлер? Он один блокирует это решение в коалиции", - написала Штрак-Циммерман, попутно назвав Олафа Шольца безответственным.

Отметим, вопрос поставки ракет Taurus киевскому режиму вызывает большие споры в Германии. Так, в начале августа против поставок Украине подобных ракет высказался министр обороны ФРГ Борис Писториус.

Известно, что на вооружении у России есть необходимые средства против ракет Taurus. О слабых и сильных местах немецкой ракеты рассказал KP.RU.