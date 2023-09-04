Украинский пленный Цминь: командование ВСУ отправляет солдат на штурм по трупам Фото: REUTERS

Плененный солдат 54 бригады ВСУ Андрей Цминь заявил, что у линии соприкосновения в районе Соледара остается множество погибших, но командование продолжает посылать на это направление новых бойцов.

“Утром мы пошли, ну, можно это назвать я не знаю даже чем... на мясо”, — пожаловался пленный при общении с журналистами.

Цминь добавил, что из первой отправившейся группы в 12 человек вернулись назад лишь трое, а он сам шел на это направление в составе третьей группы с задачей подвезти боекомплект.

“Первая группа пошла - там жуть была, и мы сразу попросили отступления, потому, что не вариант, нас на смерть вели”, — сказал боец.

Также он добавил, что командиры прямо сказали ему о недопустимости отхода с позиций и что “сзади сидят специалисты”, получившие приказ не выпускать их с этого района.

“Там не то что трупов… там земля из трупов, мы шли, и окоп весь с людьми, врагу не пожелаешь”, — резюмировал солдат.

Напомним, другой плененный солдат ВСУ рассказывал, что украинским военным стыдно и даже опасно появляться в форме на улицах Киева, поскольку жители города могут принять их за сотрудников военного комиссариата.