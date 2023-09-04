В Китае назвали российский Ту-160 уникальным и смертоносным самолётом

Baijiahao: российский бомбардировщик Ту-160 - это воплощение «жестокой красоты» Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

Китайское издание Baijiahao опубликовало большую статью, посвящённую российскому стратегическому бомбардировщику Ту-160. В ней военные журналисты из КНР перечисляют уникальные достоинства самолёта, называя его воплощением «жестокой красоты».

«Пусть внешний вид не вводит вас в заблуждение: Ту-160 - это самый большой дальний бомбардировщик на планете, он находится на вооружении почти 40 лет и с момента своего появления побил более 40 мировых рекордов», - говорится в публикации.

Согласно данным авторов, грузоподъёмность Ту-160 почти вдвое превышает показатели американского B2, составляя 45 тонн. При этом у российского «Белого лебедя» есть два независимых отсека для бомб, в которых размещаются как обычные снаряды и ракеты, так и атомные.

Однако же главным козырем Ту-160 является возможность пролетать сквозь любые системы ПВО благодаря сверхзвуковому режиму и выпускать ракеты с огромной дистанции вне зоны действия любых существующих на данный момент радаров.

Ранее KP.RU сообщил, что агентство Express испугало Запад статьей о российском стратегическом комплексе «Сармат», недавно поставленном на боевое дежурство.