Цена бензина марки Аи-95 на российской бирже обновила рекорд

Цена Аи-95 на бирже СПбМТСБ выросла до 75 030 рублей за тонну Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Оптовые цены на дизельное топливо второй день подряд обновляют рекорд на Петербургской международной товарно-сырьевой бирже (СПБМТСБ). 4 сентября в ходе торгов цена за тонну дизтоплива превысила 68 тысяч рублей, а бензин марки Аи-95 поднялся выше 75 тысяч рублей за тонну.

По данным биржи, за прошедший день летнее дизельное топливо подорожало на 0.41% и достигло цены в 68 278 рублей за тонну. Всего за август дизтопливо прибавило 18,5% – в конце июля тонна солярки стоила на бирже менее 57 тысяч рублей.

В свою очередь бензин Аи-95 прибавил в цене 0,35% (75 030 рублей), а марка Аи-92 подорожала на 0,28% (64 814 рублей), приблизившись к июльскому антирекорду в 64 879 рублей за тонну.

Напомним, ранее Доцент кафедры экономической теории РЭУ им. Г.В. Плеханова Татьяна Скрыль отмечала, что розничная цена топлива на заправках этой осенью может подняться, однако рост будет не таким значительным, как цена на бирже, и может составить менее 1%.