В Турции от летевшего истребителя отвалилась деталь и упала на автостоянку

Фрагменты истребителя ВВС Турции упала на автостоянку в Анкаре Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Во время полета от истребителя F-4 ВВС Турции отвалилась деталь. Фрагмент упал на открытую автомобильную стоянку в Анкаре, сообщает Министерство обороны Турции.

Национальное оборонное ведомство Турции сообщило, что отвалившаяся деталь упала на землю "по неизвестным причинам". Самолет благополучно совершил посадку в Эскишехире, не потеряв больше никаких деталей.

В Минобороны добавили, что в результате инцидента пострадавших и каких-либо повреждений зафиксировано не было.

Ранее KP.RU писал, что 2 сентября жители пяти турецких провинций засняли на камеру падение крупного метеорита на юго-востоке республики. Светящийся космический объект был ярких зеленых оттенков. Метеорит раскололся на несколько частей еще до того, как упал на поверхность Земли. Небесный объект было видно в Диярбакыре, Малатье, Эрзуруме, Элязыге и Газиантепе.