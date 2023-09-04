В Удмуртии автоинспекторы спасли мужчину с сильным кровотечением

В Удмуртии стражи порядка спасли пострадавшему мужчине жизнь Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Удмуртии в селе Завьялово во время патрулирования сотрудники ГИБДД помогли мужчине с сильным кровотечением. Об этом сообщает Udm-Info, ссылаясь на пресс-службу Министерства внутренних дел по Удмуртии.

За помощью к полицейским обратилась супруга пострадавшего. Женщина подошла к сотрудникам ГИБДД и объяснила, что ее муж получил травму во время работы с электроинструментом и сейчас истекает кровью в их автомобиле. Она хотела отвезти супруга в больницу, но не знала, где находится ближайшее медучреждение.

Стражи порядка провели быстрый осмотр и приняли решение срочно доставить пострадавшего в районную больницу. Один из полицейских сел за руль машины обратившихся, а другой вернулся в служебное авто для сопровождения.

В больнице медики оказали мужчине всю необходимую помощь. Сейчас его жизни ничего не угрожает.