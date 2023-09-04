Премьер Гарибашвили назвал решение о начале импичмента Зурабишвили справедливым Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили назвал решение правящей партии “Грузинская мечта” об инициировании процедуры импичмента президента Саломе Зурабишвили абсолютно справедливым.

“Печально, что президент Грузии демонстративно нарушает закон. Мы должны быть примером и защитниками закона в целом, и мы должны подавать пример другим, поэтому решение, принятое правящей партией, было абсолютно справедливым.” — сказал политик на правительственном заседании.

Гарибашвили назвал главной причиной импичмента слова действующего президента о том, что Грузия не заслужила право на получение статуса кандидата в члены Евросоюза из-за невыполнения европейских рекомендаций.

Премьер добавил, что после подобных заявлений доверие к президенту Зурабишвили окончательно потеряно.

Напомним, партия "Грузинская мечта" 4 сентября 2023 года на заседании парламентского большинства запланировала сбор голосов для подачи заявления в суд о запуске процедуры импичмента Саломе Зурабишвили.