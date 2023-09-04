Глава Кузбасса Сергей Цивилев открыл учебный корпус филиала РГИСИ в Кемерове

Фото: пресс-служба правительства Кузбасса

В Кузбассе открылся учебный корпус «Сибирской Высшей школы музыкального и театрального искусства». В церемонии открытия нового здания филиала Российского государственного института сценических искусств (РГИСИ) приняли участие глава региона Сергей Цивилев и замминистра культуры РФ Надежда Преподобная.

«Сибирская Высшая школа музыкального и театрального искусства» - завершающий объект образовательной части культурно-образовательного комплекса, который мы возводим в Кузбассе по поручению президента Владимира Путина, - рассказал Сергей Цивилев. - В Кузбассе живут представители более 100 национальностей, культура – мощный объединяющий фактор. Благодаря этому проекту у нас появилась уникальная возможность учить и воспитывать наших детей, которые затем придут в творческие коллективы, будут развивать культуру родного региона».

Кемерово стал одним из четырех городов, в которых по поручению президента РФ создаются культурно-образовательные комплексы. В сибирском филиале РГИСИ обучаются 170 студентов.