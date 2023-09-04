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НовостиВ мире4 сентября 2023 13:02

Власти Польши предрекли Евросоюзу сложную зиму с нехваткой электричества

Уполномоченная кабмина Польши: у стран ЕС возникнет нехватка электричества зимой
Дарья ЧИПУРНАЯ
Польша напугала Западную Европу нехваткой электроэнергии на грядущую зиму

Польша напугала Западную Европу нехваткой электроэнергии на грядущую зиму

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Власти Польши предупредили соседние страны Западной Европы о сложностях с отоплением будущей зимой. По словам уполномоченной правительства государства по вопросам стратегической энергетической инфраструктуры Анны Лукашевской-Тшечаковской, страны Евросоюза неизбежно столкнутся с нехваткой электричества.

Сама Польша, по словам политика, тщательно подготовилась к грядущему отопительному сезону - запаслась углем и заполнила газохранилища.

"Если и беспокоиться, то за наших западных соседей. Они могут столкнуться с трудной зимой", - сказала Лукашевская-Тшечаковская в интервью агентству РАР, выразив готовность Польши прийти на помощь своим европейским соседям.

Большой ошибкой, по мнению польского дипломата, является решение Западной Европы закрыть атомные электростанции.

"Поэтому у них проблема с нехваткой электроэнергии. В результате вся Европа будет иметь меньше энергии в системе", - сказала она, добавив, что их немецкие соседи ежедневно испытывают дефицит мощности в 5 ГВт.

Ранее KP.RU рассказал о росте цен на ресурсы в Европе, из-за чего газовый вопрос встанет этой осенью особенно остро.