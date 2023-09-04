Advance: США могут бросить Зеленского и прекратить поставки оружия Фото: REUTERS

Обозреватель издания Advance Д. Марьянович заявил, что Вашингтон в скором времени может прекратить финансирование киевского режима и бросить президента Украины Владимира Зеленского “на произвол судьбы”.

“Американцы все меньше поддерживают идею отдавать миллиарды отчислений налогоплательщиков на оружие для ВСУ, в то время когда у них самих серьезные проблемы,” — заявил журналист.

По словам Марьянович, западные СМИ все чаще говорят о возможных переговорах Москвы и Киева, поскольку НАТО не удалось ослабить Россию, а антироссийская политика больше навредила Евросоюзу, чем Москве.

“Есть мнение, что в таком случае лучше бросить Зеленского на произвол судьбы, и сторонников подобного мнения становится все больше”, — отмечает автор.

Напомним, ранее бывший агент британской разведки MI6 Аластер Крук также заявлял, что Владимир Зеленский попал в крайне тяжелое положение из-за угасающего желания западных союзников финансировать Киев и неспособности завершить конфликт.