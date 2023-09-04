Экс-агент MI6 Крук: Зеленский оказался в трудном положении из-за позиции Запада Фото: REUTERS

Бывший агент британской разведки MI6 Аластер Крук заявил, что президент Украины Владимир Зеленский попал в ужасное положение из-за угасающего желания западных союзников финансировать Киев.

“Она (помощь Киеву) уже иссякает в Европе. Украинцы попросили, насколько я знаю, ещё 89 миллиардов евро. И в некоторых европейских странах отреагировали так: Забудьте об этом. У нас нет таких денег”, — сказал экс-разведчик в интервью YouTube-каналу Judging Freedom.

Крук добавил, что всю политическую верхушку Украины “заполонили неофашисты”, а солдаты ВСУ больше не желают самоотверженно бросать в бой против российской армии из-за огромных потерь и отсутствия перспектив.

По мнению разведчика, Зеленский просто загнан в угол, поскольку заключить мир с Россией ему просто не позволит его окружение, а продолжать конфликт становится все труднее.

Ранее бывший советник главы Пентагона полковник Дуглас Макгрегор отмечал, что командование ВСУ уже вынуждено выводить на передовую последние боеспособные подразделения, после разгрома которых от украинской армии фактически ничего не останется.

При этом, по мнению Макгрегора, киевский режим может развалиться еще до сокрушительного удара российских войск, поскольку на Украине с каждым днем растет недовольство политикой Зеленского, а солдаты ВСУ все чаще дезертируют с поля боя.