Путин рассказал, как прошли переговоры с Эрдоганом

Переговоры Путина с Эрдоганом прошли в конструктивной и деловой атмосфере. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 сентября, по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что общение прошло в конструктивной и деловой атмосфере. Российский лидер отметил, что были рассмотрены все ключевые вопросы.

«Переговоры, как всегда, прошли в конструктивной и деловой атмосфере», - сказал Путин на пресс-конференции, посвященной итогам переговоров.

Российский лидер отметил, что в ходе встречи с Эрдоганом были рассмотрены вопросы взаимодействия двух стран в сферах безопасности, экономики, политики и культурно-гуманитарной области. Также произошел обмен мнениями по вопросам международной и региональной повестки.

Напомним, переговоры Путина и Эрдогана прошли в понедельник, 4 сентября, в Сочи. В общей сложности общение лидеров двух государств заняло три часа.

Встреча Путина и Эдогана началась с неформального приветствия, после чего началась официальная часть переговоров в расширенном формате. Затем главы двух государств продолжили общение в ходе рабочего обеда.

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