В Сочи завершились трехчасовые переговоры Путина и Эрдогана
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Переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в понедельник, 4 сентября, в Сочи. В общей сложности общение лидеров двух государств заняло три часа.
Встреча Путина и Эдогана началась с неформального приветствия, после чего началась официальная часть переговоров в расширенном формате. Встреча в зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь» длилась полтора часа.
Затем главы двух государств продолжили общение в ходе рабочего обеда.
Сайт KP.RU писал, что в ходе переговоров Путина и Эрдогана планируется обсудить ситуацию на Украине и в Сирии, а также вопросы, касающиеся зерновой сделки. Президент России также перечислил, в каких областях у обеих стран больше всего контактов. Это в том числе сельское хозяйство и энергетика.
Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что переговоры лидеров России и Турции в расширенном составе прошли очень конструктивно.