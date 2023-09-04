В Сочи завершились трехчасовые переговоры Путина и Эрдогана Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в понедельник, 4 сентября, в Сочи. В общей сложности общение лидеров двух государств заняло три часа.

Встреча Путина и Эдогана началась с неформального приветствия, после чего началась официальная часть переговоров в расширенном формате. Встреча в зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь» длилась полтора часа.

Затем главы двух государств продолжили общение в ходе рабочего обеда.

Сайт KP.RU писал, что в ходе переговоров Путина и Эрдогана планируется обсудить ситуацию на Украине и в Сирии, а также вопросы, касающиеся зерновой сделки. Президент России также перечислил, в каких областях у обеих стран больше всего контактов. Это в том числе сельское хозяйство и энергетика.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что переговоры лидеров России и Турции в расширенном составе прошли очень конструктивно.