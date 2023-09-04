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НовостиПолитика4 сентября 2023 13:41

В Сочи завершились трехчасовые переговоры Путина и Эрдогана

Лидеры двух стран общались как в широком формате, так и в ходе рабочего обеда
Екатерина КОСОБОКОВА
В Сочи завершились трехчасовые переговоры Путина и Эрдогана

В Сочи завершились трехчасовые переговоры Путина и Эрдогана

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Переговоры президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана завершились в понедельник, 4 сентября, в Сочи. В общей сложности общение лидеров двух государств заняло три часа.

Встреча Путина и Эдогана началась с неформального приветствия, после чего началась официальная часть переговоров в расширенном формате. Встреча в зеленом зале корпуса «Империал» санатория «Русь» длилась полтора часа.

Затем главы двух государств продолжили общение в ходе рабочего обеда.

Сайт KP.RU писал, что в ходе переговоров Путина и Эрдогана планируется обсудить ситуацию на Украине и в Сирии, а также вопросы, касающиеся зерновой сделки. Президент России также перечислил, в каких областях у обеих стран больше всего контактов. Это в том числе сельское хозяйство и энергетика.

Ранее официальный представитель Кремля Дмитрий Песков отмечал, что переговоры лидеров России и Турции в расширенном составе прошли очень конструктивно.