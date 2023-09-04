Путин: другая сторона использовала зерновой коридор для террористических атак Фото: REUTERS

Российский президент Владимир Путин во время пресс-конференции после переговоров с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом заявил, что другая сторона соглашения использовала гуманитарные коридоры для террористических атак.

По словам главы государства, Россия в этот момент обеспечивала безопасность по зерновому коридору.

"Пока Россия четко обеспечивала гарантии безопасности для судоходства в рамках зерновой сделки, другая сторона использовала гуманитарные коридоры для проведения террористических атак против российских гражданских и военных объектов", - отметил Путин.

Также президент добавил, что такое не может быть терпимым и дальше.

Помимо этого, в ходе пресс-конференции по итогам переговоров Путин прокомментировал наступление Вооруженных сил Украины. Он и заявил, что "это была не пробуксовка, а провал".

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