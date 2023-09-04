«Это не пробуксовка, это провал»: Путин прокомментировал наступление ВСУ

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 сентября, прокомментировал наступление Вооруженных сил Украины (ВСУ). Он заявил, что это была не пробуксовка, а провал.

«Это не пробуксовка, это провал. Посмотрим, что дальше будет», - сказал Путин на пресс-конференции по итогам переговоров с главой Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Глава российского государства также выразил надежду на то, что дальнейшие попытки наступления украинской армии также окажутся провальными.

Ранее Путин заявлял об отсутствии результатов наступления ВСУ. Он отмечал, что Украине не помогают ни колоссальные ресурсы, ни поставки западного оружия, ни направление тысяч иностранных наемников и советников.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Зеленский начал прессовать Коломойского, чтобы угодить Байдену (подробнее)