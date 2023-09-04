Опубликовано меню рабочего обеда Путина и Эрдогана Фото: REUTERS

Стало известно, чем потчевали президентов России и Турции, Владимира Путина и Реджепа Тайипа Эрдогана, во время их встречи в Сочи, 4 сентября 2023 года. В меню вошли блюда из трёх разных рыб, мясо, суп, вино и десерт, о чём сообщил журналист Павел Зарубин.

Так, главам двух государств предлагалось пообедать супом харчо с говядиной, салатом из подкопчённой форели с огурцом и авокадо, филе барабульки с топинамбуром и томатами, корейкой ягнёнка на гриле с пюре из пастернака, а на десерт подавали птичье молоко.

В качестве напитков были выбраны два вина из Усадьбы Дивноморское, 2020 и 2021 года. Напомним, встреча двух президентов проходила в Сочи, в санатории «Русь».

Ранее KP.RU сообщил, что Путин рассказал об итогах своих переговоров с Эрдоганом в Сочи.

СЛУШАЙТЕ ТАКЖЕ

Эрдоган едет к Путину уговаривать на новую зерновую сделку (подробнее)