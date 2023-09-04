Шойгу подтвердил провал наступления ВСУ, фото: Вадим Савицкий/mil.ru

Министр обороны России Сергей Шойгу заявил, что попытки украинского наступления потерпели полный крах. Несмотря на отсутствие каких-либо успехов и огромные потери, ВСУ продолжают яростно бросать своих солдат на российские позиции, особенно в последние десять дней.

«Могу подтвердить, что контрнаступление Украины - это провал, последние 10 дней они совершают яростные атаки», - заявил министр.

Также Шойгу сообщил о том, что Минобороны выяснило, где Украина производит полупогружные катера, применяемые для террористических атак в Чёрном море. Их собирают в порту Одессы, а также в Южном и Черноморском. Шойгу пообещал, что по всем трём объёктам будут наноситься тяжёлые, точечные удары.

Ранее KP.RU сообщил, что только 4 сентября российская армия отразила три атаки ВСУ на Донецком направлении.

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