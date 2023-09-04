Путин заявил о попытках ВСУ атаковать дронами «Турецкий поток» и «Голубой поток»

Президент России Владимир Путин. Фото: REUTERS

Президент России Владимир Путин в понедельник, 4 сентября, заявил, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) предпринимают попытки атак беспилотниками газопроводов «Турецкий поток» и «Голубой поток», по которым в Турцию идет газ из РФ.

«Предпринимаются попытки атак на «Турецкий поток» и на «Голубой поток», по которым поставляется газ в Турецкую Республику из России», - заявил президент на пресс-конференции по итогам переговоров с турецким коллегой Реджепом Тайипом Эрдоганом.

Российский лидер подчеркнул, что российские корабли охраняют данные газопроводы, но их постоянно пытаются атаковать.

«В том числе с помощью беспилотников, которые направляются из украинских портов», - отметил Путин.

Глава государства напомнил, что РФ всегда стремилась к тому, чтобы коридоры для вывоза продовольствия не использовались в военных целях.

Минобороны РФ сообщало, что в начале августа ВСУ безуспешно попытались атаковать корабль Военно-морского флота России в Черном море при помощи беспилотного катера, который был уничтожен. Российское судно сопровождало гражданский морской транспорт в юго-западной части Черного моря.

В середине августа ВСУ предприняли очередную неудачную попытку атаковать два российских военных корабля при помощи безэкипажного катера в 237 км юго-западнее Севастополя, где корабли Черноморского флота выполняли задачи по контролю судоходства.

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