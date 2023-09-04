Богомаз: в Брянской области пресекли попытку ВСУ ударить по Клинцовской ТЭЦ

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что российские войска пресекли очередную попытку ВСУ ударить по Клинцовской ТЭЦ при помощи ударных беспилотников.

“Еще одна атака ВСУ была совершена с помощью беспилотного летательного аппарата на Выгоничский район. Беспилотник, подавленный силами РЭБ, упал в поле,” — написал глава региона в своем телеграм-канале.

Богомаз уточнил, что разрушений и пострадавших в результате очередной атаки нет. В данный момент на месте крушения беспилотника работают оперативные службы.

Напомним, ранее 4 сентября украинские войска обстреляли село Подывотье в Севском районе Брянской области. По данным Богомаза, в результате удара была повреждена гражданская инфраструктура, люди не пострадали.

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