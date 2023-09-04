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НовостиВ мире4 сентября 2023 15:59

Глава МИД Германии Бербок назвала украинское зерно «кокаиновым»

Глава МИД Германии Бербок оговорилась, назвав украинское зерно кокаиновым
Екатерина КОСОБОКОВА
Глава МИД Германии Бербок назвала украинское зерно «кокаиновым»

Глава МИД Германии Бербок назвала украинское зерно «кокаиновым»

Фото: REUTERS

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, выступая на пресс-конференции с коллегой из Румынии Луминицей Одобеску, допустила оговорку и назвала украинское зерно «кокаиновым».

«Я благодарю Румынию за то, что вы расширяете свою инфраструктуру для европейских коридоров солидарности, чтобы до конца года удвоить пропускные экспортные возможности для кокаинового зерна до 4 миллионов тонн ежемесячно», - сказала Бербок, речь которой транслировалась в соцсетях министерства иностранных дел Германии.

Бербок не впервые делает абсурдные заявления. В июне 2023 года глава немецкого МИД в ходе своей речи в Южно-Африканской Республике перепутала слова «маяк» и «бекон» - beacon и bacon. Таким образом в ее заявлениях прозвучала следующая фраза: «путь Южной Африки к свободе был беконом надежды, вдохновляющим мужчин и женщин во всем мире».

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