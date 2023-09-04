Глава МИД Германии Бербок назвала украинское зерно «кокаиновым» Фото: REUTERS

Глава МИД ФРГ Анналена Бербок, выступая на пресс-конференции с коллегой из Румынии Луминицей Одобеску, допустила оговорку и назвала украинское зерно «кокаиновым».

«Я благодарю Румынию за то, что вы расширяете свою инфраструктуру для европейских коридоров солидарности, чтобы до конца года удвоить пропускные экспортные возможности для кокаинового зерна до 4 миллионов тонн ежемесячно», - сказала Бербок, речь которой транслировалась в соцсетях министерства иностранных дел Германии.

Бербок не впервые делает абсурдные заявления. В июне 2023 года глава немецкого МИД в ходе своей речи в Южно-Африканской Республике перепутала слова «маяк» и «бекон» - beacon и bacon. Таким образом в ее заявлениях прозвучала следующая фраза: «путь Южной Африки к свободе был беконом надежды, вдохновляющим мужчин и женщин во всем мире».

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