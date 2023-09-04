ТАСС: В Москве возмутились словам Пашиняна о РФ в итальянских СМИ Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Москва возмущена и разочарована словами премьер-министра Армении Никола Пашиняна, которые он говорил о России, давая интервью итальянским журналистам. Эти слова названы неприемлемыми и по тону, и по своему содержанию, сообщил агентству ТАСС дипломатический источник.

«В Москве крайне недовольны последними публичными заявлениями армянского руководства, включая высказывания премьер-министра Армении в интервью итальянской газете La Repubblica и комментарий МИД Армении от 31 августа, расценивают их как неприемлемые по тону и содержанию, с прицелом на перекладывание на Россию ответственности за собственные просчеты и ошибки», - заявил источник.

Беседуя с итальянцами, Пашинян заявлял о том, что Армения, якобы, готовится «отдаляться от России», называл карабахский конфликт «не являющимся территориальным спором с Азербайджаном», и о некоем, с его точки зрения, «безразличии РФ». Источник напомнил, что Россию пытаются вытеснить с Южного Кавказа, отношения с Арменией всегда строились на почве взаимного уважения, а Москва уже долгие годы помогает поддерживать мир в регионе, и организует переговоры между конфликтующими сторонами.

Ранее KP.RU сообщил, что 9 июня 2023 года в Сочи прошли переговоры между Пашиняном и президентом России Владимиром Путиным, в том числе по Нагорному Карабаху.