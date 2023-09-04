Сенатор Климов: НАТО хочет использовать Армению как антироссийский плацдарм

Сенатор Климов: НАТО хочет использовать Армению для антироссийского плацдарма Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Зампред комитета Совфеда по международным делам РФ Андрей Климов в беседе с «Абзацем» прокомментировал сделанное накануне предложение председателя Европейского комитета по развитию НАТО Гюнтер Фелингер для Армении по поводу вступления в Североатлантический альянс.

По словам политика, на данный момент Североатлантический альянс испытывает не лучшие времена, поэтому теме возможного вступления в него Армении не нужно уделять особое внимание.

«Совершенно очевидно, что Ереван ничего альянсу не принесет, значит, остается только использование республики в качестве антироссийского плацдарма», - заявил сенатор, указав на процессы, происходящие в глобальном мире, из-за которых, по его словам, скоро многим странам – членам блока будет совсем не до этого.

Напомним, в понедельник, 4 сентября, председатель Европейского комитета по развитию НАТО опубликовал в социальной сети пост, в котором обратился к премьер-министру Армении Николу Пашиняну и президенту США Джо Байдену. Как писал сайт KP.RU, в своем сообщении он призвал Ереван вступить в альянс.