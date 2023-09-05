Герой России рассказал о реальной прочности немецких танков Leopard Фото: REUTERS

Немецкие танки Leopard, которые применяют в сражениях Вооруженные силы Украины, хорошо разлетаются на российских минах во все стороны. Об этом рассказал замначальника Тюменского высшего военно-инженерного командного училища, Герой России, полковник Рустам Сайфуллин в беседе с РИА Новости.

— Мы видели кадры, когда и «Леопарды», и боевые машины пехоты подрываются на наших противотанковых минах. И как ранее заявлялось, что, вот, танк "Леопард" - это такая машина чудесная, которая приедет и войска наши, так скажем, сомнет, раздавит. Но мы видим, что "Леопард" прекрасно горит и прекрасно разлетается во все стороны, — подчеркнул Сайфуллин.

Также, по словам офицера, российские саперы обладают достаточным количеством мин, которые позволят подорвать не только немецкие танки, но и американские БМП «Бредли».

Герой России Рустам Сайфуллин в ходе специальной военной операции получил два ранения, но, даже несмотря на них, офицер продолжал командовать подразделениями под огнем противника. Его отважные действия позволили вверенным ему войскам успешно переправиться через Северский Донец.

Ранее военный аналитик Франц-Стефан Гади заявил, что украинские боевики были не готовы к использованию западной техники, чем разочаровали наблюдателей. По его словам, солдаты ВСУ так и не смогли приобрести тактическое мастерство.