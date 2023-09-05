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НовостиВ мире5 сентября 2023 5:50

Der Spiegel: Зеленский уволил Резникова из-за коррупционных скандалов

Рост коррупции связывают с увеличением военного бюджета до 20% ВВП
Роман ПОЛОСИКОВ
Der Spiegel: Зеленский уволил Резникова из-за коррупционных скандалов

Der Spiegel: Зеленский уволил Резникова из-за коррупционных скандалов

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Решение об увольнении Алексея Резникова с поста главы Министерства обороны Украины президент Владимир Зеленский принял на фоне коррупционных скандалов внутри ведомства. Такое мнение выразил Кристиан Эш в статье для немецкого журнала Der Spiegel.

— Решение является следствием тех коррупционных скандалов, которые возмутили украинскую общественность. Возможности для коррупции резко возросли из-за явного увеличения военного бюджета, который составляет почти 20% ВВП, — добавил автор статьи.

Также Эш подчеркнул, что украинское оборонное ведомство неоднократно обвиняли в завышении цен на униформу и продовольствие для Вооруженных сил Украины. Эти скандалы имеют большой резонанс среди украинцев.

Ранее глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что отставка Алексея Резникова связана с провалом наступления ВСУ, однако по его мнению, это не повлияет на ситуацию в зоне боевых действий.