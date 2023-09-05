Врач рассказала об опасностях гайморита Фото: Алексей БУЛАТОВ

Терапевт Анастасия Тимощенко в беседе с NEWS.ru рассказала об опасности гайморита, отметив, что данное заболевание чревато осложнениями в виде менингита, остеомиелита, а также воспаления поверхностных нервов лица.

Тимощенко уточнила, что гайморит лечится и консервативным способом, при помощи антибиотиков и противоотечных препаратов. Кроем того, данное заболевание можно лечить при помощи промывания пазух носа и пункцией.

«Гайморит лечится консервативно: антибиотиками и противоотечными препаратами, а также инструментальным вмешательством: промыванием пазух носа и/или пункцией», - рассказала эксперт.

Врач также рассказала, что пациентам, которые страдают частыми гайморитами, предлагают проведение оперативного лечения при нарушении оттока из верхнечелюстной пазухи при анатомических особенностях.

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