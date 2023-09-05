Число безработных в России сократилось за год на 27%

Число безработных в России идет на спад Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Число официально зарегистрированных безработных в России снизилось за год на 27 процентов по сравнению с показателем августа 2022 года. Об этом сообщила вице-премьер РФ Татьяна Голикова на заседании межведомственной рабочей группы по восстановлению рынка труда.

По словам Голиковой, на текущий момент количество зарегистрированных в центрах занятости безработных составляет 487 тысяч человек. С начала года этот показатель снизился на 78 тысяч и на 27 процентов по состоянию на август 2022-го.

Вице-премьер РФ также сообщила, что 43 тысячи человек прошли обучение в рамках нацпроекта "Демография", выбрав одну из 10 тысяч образовательных программ и 254 направлений.

Ранее KP.RU писал, что в июле 2023 года достиг нового исторического минимума в России. По данным Росстата, процент безработицы в стране составил всего лишь 3 процента, что составляет 2,3 миллиона человек.