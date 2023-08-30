Уровень безработицы в России снизился до исторического минимума в июле 2023 года

Безработица в России снизилась в июле до исторического минимума в 3% Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Уровень безработицы в России достиг нового исторического минимума в июле 2023 года. Это следует из данных Росстата.

Так, безработица в РФ по состоянию на июль текущего года, составила всего 3 процента без исключения сезонного фактора. В минувшем месяце в качестве безработных в стране классифицировались 2,3 миллиона человек в возрасте 15 лет и старше.

Предыдущий минимальный уровень безработицы был зафиксирован в июне 2023 года, сообщает KP.RU. Тогда безработица в стране находилась на уровне 3,1 процента. В мае этот показатель составлял 3,2 процента.

Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова сообщила, что уровень общей безработицы с начала года снизился в 71 субъекте страны. Согласно прогнозам главы Минтруда РФ Антона Котякова, в ближайшие полтора года в России будет низкий уровень безработицы.