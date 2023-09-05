ФСБ задержала краснодарца при попытке выезда из России для вступления в ряды ВСУ Фото: Shutterstock

Сотрудники Федеральной службы безопасности задержали жителя Краснодарской края, который пытался выехать из России для вступления в ряды Вооруженных сил Украины. Об этом рассказали в Центре общественных связей ФСБ РФ.

— Федеральной службой безопасности РФ пресечена противоправная деятельность гражданина России, жителя Краснодарского края, подозреваемого в приготовлении к государственной измене в форме перехода на сторону противника, — рассказали в ведомстве.

Также стало известно, что мужчина самостоятельно связался с сотрудником СБУ, который набирает добровольцев для участия в боевых действиях против российской армии. В отношении задержанного возбуждено уголовное дело о приготовлении к госизмене в форме перехода на сторону противника. Ему грозит до 20 лет тюрьмы.

Ранее стало известно, что ФСБ задержала члена украинского националистического батальона, который был главой экстремистской ячейки, участвовавшей в водной и энергетической блокаде Крыма.