Медведев: виновных в убийстве мирных жителей Донбасса ждет заслуженная кара

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя новость об отсутствии признаков геноцида на Украине по итогам расследования Международной комиссии ООН, заявил, что виновных в преступлениях над мирным населением Донбасса ждет заслуженная кара.

"Если члены этой комиссии действительно хотят найти на Украине геноцид и военные преступления, то стоит прекратить вести себя как слепые кроты", - написал Медведев в своем Telegram-канале, призвав европейских чиновник посмотреть на деяния киевского режима на Донбассе за последние восемь лет.

"Нужно окончательно потерять совесть, чтобы не видеть этого и пытаться найти свидетельства того, что геноцид якобы идет из России", - продолжил политик.

Медведев напомнил, что в конвенции ООН говорится о справедливом наказании для тех, кто совершает геноцид. Поэтому тех, кто виновен в геноциде на Донбассе, "ждет заслуженная кара за все, что они сделали".

Ранее Медведев сообщил, что почти все страны Запада поддерживают киевский режим, поэтому к ним нужно относиться как к главам стран нацистской коалиции.