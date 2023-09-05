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НовостиПолитика5 сентября 2023 8:05

Медведев: виновных в убийстве мирных жителей Донбасса ждет заслуженная кара

Зампред Совбеза РФ отреагировал на итоги работы Международной комиссии ООН
Дарья ЧИПУРНАЯ
Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев

Заместитель председателя Совета Безопасности РФ Дмитрий Медведев

Фото: GLOBAL LOOK PRESS

Заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев, комментируя новость об отсутствии признаков геноцида на Украине по итогам расследования Международной комиссии ООН, заявил, что виновных в преступлениях над мирным населением Донбасса ждет заслуженная кара.

"Если члены этой комиссии действительно хотят найти на Украине геноцид и военные преступления, то стоит прекратить вести себя как слепые кроты", - написал Медведев в своем Telegram-канале, призвав европейских чиновник посмотреть на деяния киевского режима на Донбассе за последние восемь лет.

"Нужно окончательно потерять совесть, чтобы не видеть этого и пытаться найти свидетельства того, что геноцид якобы идет из России", - продолжил политик.

Медведев напомнил, что в конвенции ООН говорится о справедливом наказании для тех, кто совершает геноцид. Поэтому тех, кто виновен в геноциде на Донбассе, "ждет заслуженная кара за все, что они сделали".

Ранее Медведев сообщил, что почти все страны Запада поддерживают киевский режим, поэтому к ним нужно относиться как к главам стран нацистской коалиции.