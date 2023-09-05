Медведев обвинил Киев в геноциде населения Донбасса Фото: REUTERS

Киевский режим занимается геноцидом мирного населения на Донбассе еще с 2014 года, пока Россия не начала спецоперацию. Такое заявление сделал заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.

— Если члены этой комиссии действительно хотят найти на Украине геноцид и военные преступления, то стоит прекратить вести себя как слепые кроты. И, как следует протерев свои зенки, просто посмотреть в нужном направлении. В сторону преступного киевского режима, — подчеркнул Медведев.

Зампред Совбеза отметил, что международная комиссия ООН по расследованию нарушений на Украине не смогла найти доказательств того, что действия российских военных могут быть квалифицированы как геноцид.

Медведев подчеркнул, что если под геноцидом понимать действия, которые совершаются для уничтожения какой-либо этнической, национальной, религиозной или расовой группы, то именно этим Киев занимается на Донбассе уже более восьми лет.

Дмитрий Медведев заявил, что всех, кто виновен в преступлениях против мирного населения Донбасса, ждет заслуженная кара. Он добавил, что в конвенции ООН говорится о справедливом наказании для тех, кто совершает геноцид.