Шойгу назвал потери ВСУ в ходе наступления

Министр обороны РФ Сергей Шойгу Фото: REUTERS

В ходе наступления, украинские войска потеряли 66 тысяч бойцов и почти восемь тысяч единиц военной техники. Такое заявление сделал глава Министерства обороны Российской Федерации Сергей Шойгу.

— С начала так называемого наступления потери противника превысили 66 тысяч человек и 7,6 тысяч единиц вооружения, — подчеркнул Шойгу.

Также министр обороны России отметил, что за месяц российские подразделения сбили 159 реактивных снарядов HIMARS и более тысячи украинских беспилотников.

Ранее Сергей Шойгу заявил, что все попытки украинских войск перейти в так называемое наступление провалились, но несмотря на отсутствие успехов, ВСУ продолжают бросать своих бойцов на российские позиции.